(Görüntülü) ÖZEL İDARESİ RES'TEN 1,5 YILDA 2,5 MİLYON LİRA KAZANDI

(Görüntülü) ÖZEL İDARESİ RES'TEN 1,5 YILDA 2,5 MİLYON LİRA KAZANDI

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