(Görüntülü) Özel halk otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL- Sultanbeyli'de, özel halk otobüsü şoförü kalp krizi geçiren bir kadın yolcuyu hastaneye götürerek kurtardı. Kadının fenalaştığı fark edilince şoför, korna çalıp selektör yaparak en yakın bir hastaneye kısa sürede gitmeyi başardı. Yaşanan bu anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, dün saat 10.30 sıralarında Sultanbeyli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 132V Yenidoğan -Kartal hatlı özel halk otobüsüne binen, adı öğrenilemeyen orta yaşlarda bir kadın, hareket halinde olan araçta oturduğu yerde bir anda fenalaşarak kendinden geçti. Kadının fenalaştığını gören diğer yolcular, durumu hemen şoföre bildirdi. Olayı gören şoför otobüsü yol kenarına çekti, ardından sağlık ekiplerine haber verdi. HASTANEYE YETİŞTİRDİ Durumun ciddiyetini anlayan otobüs şoförü, soğukkanlılığını koruyarak hemen direksiyona geçip hastaneye doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında otobüste bulunan yolcular bir an olsun kalp krizi geçiren kadını yalnız bırakmadı. Adeta zamanla yarışan şoför, güzergah değiştirdikten sonra selektör yapıp kornalar çalarak kısa bir sürede fenalaşan kadını en yakın hastaneye yetiştirdi. Hastaneye ulaşan şoför, otobüsten inerek yardım istedi. Yapılan müdahale sonrası kadın tekerlekli sandalyeye konularak yolcuların yardımıyla hastaneye taşındı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. KAHRAMAN ŞOFÖR O ANLARI ANLATTI Özel halk otobüsü şoförü Bünyamin Polat o anları anlattı. Polat “Otobüste kalp krize geçiren bir yolcunun olduğunu görünce aracı durdurarak ambulans çağırdık. Olayı amirlerime bildirdikten sonra işin ciddiyetini anlayarak en yakın hastaneye doğru hareket ettim. Eğitimi aldığımız için güvenli bir şeklide hastaneye yetiştirdim. Kalp krizi olduğu için araçta bir panik oldu ama hastaneye yetiştirmeyi başardım" diye konuştu.