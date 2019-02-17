(Görüntülü) Özel düzenekli çantayla hırsızlık yapan çete yakalandı

Ankara'da iç içe naylon sarılmış ve alüminyum folyo kaplı özel düzenekli kadın çantalarını kullanarak, elektronik eşya satışı yapılan iş yerlerinde hırsızlık yapan 3'ü Gürcistan uyruklu 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezlerinde elektronik eşya satışı yapılan iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olayları sonrası çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin alarmı sökülmemiş elektronik eşyaları, iç içe naylon sarılmış ve alüminyum folyo kaplı özel düzenekli kadın çantalarını kullanarak çaldıklarını belirlendi. Yapılan teknik takibin ardından, 3'ü Gürcistan uyruklu 4 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Mamak ilçesinde yaşadıkları tespit edilen şüphelilerin, kendilerini dikkat çekmemek için evli olarak tanıttıkları saptandı. Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca evde yapılan aramada, maddi değeri yüksek elektronik eşya ele geçirildi. Yapılan incelemede, şüphelilerin 7 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.