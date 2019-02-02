(Görüntülü) (ÖZEL) BACAĞINDAN VURULAN GENÇ AMBULANSA TAŞINIRKEN HEM GÜLDÜ HEM ŞARKI SÖYLEDİ

(Görüntülü) (ÖZEL) BACAĞINDAN VURULAN GENÇ AMBULANSA TAŞINIRKEN HEM GÜLDÜ HEM ŞARKI SÖYLEDİ

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