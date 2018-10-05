Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-OYUNCU Yıldırım Öcek, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Tiyatro oyuncusu Yıldırım Öcek, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öcek için, ikindi namazından sonra Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Öcek'in yakınları ve oyuncu arkadaşları katılıyor.
(Görüntülü) Oyuncu Yıldırım Öcek son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-OYUNCU Yıldırım Öcek, son yolculuğuna uğurlanıyor. Tiyatro oyuncusu Yıldırım Öcek, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öcek için, ikindi namazından sonra Kadıköy'deki Söğütlüçeşme...
Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-OYUNCU Yıldırım Öcek, son yolculuğuna uğurlanıyor.
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