(Görüntülü) Oyuncu Deniz Çakır adliyede (2) (Adliye koridorundan)

Özden ATİK/İSTANBUL, () İSTANBUL'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne...