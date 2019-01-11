Özden ATİK-İstanbul - OYUNCU Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Çakır, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen hiçbirşeyi yapmadım. Suçlamalar benim bugüne kadar duruşuma ters" dedi.
Çakır, güvenlik kamerası görüntülerinin savcılığa sunulduğunu söyledi.
(Görüntülü) Oyuncu Deniz Çakır adliye çıkışı açıklama yaptı (1)
Özden ATİK-İstanbul - OYUNCU Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Çakır, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen hiçbirşeyi yapmadım....
Özden ATİK-İstanbul - OYUNCU Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Çakır, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen hiçbirşeyi yapmadım. Suçlamalar benim bugüne kadar duruşuma ters" dedi.
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