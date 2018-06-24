(Görüntülü) Oy kullanmaya atla geldi

KAYSERİ'de Mustafa Yurtlu (42) Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'ndeki oy kullanacağı ilköğretim okuluna atla geldi. Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi'nde oturan Mustafa Yurtlu, Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Hasan- Nuriye Ünlen İlköğretim Okulu 1628 nolu sandıkta oy kullanmak için atla geldi. Yazlık evinin Tavlusun Mahallesi'nde bulunduğunu söyleyen Mustafa Yurtlu, oy kullanmak için Cırgalan Mahallesi'nden geldiğini ifade etti. Oyunu kullanan Yurtlu, daha sonra, geldiği gibi atla evine döndü.

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