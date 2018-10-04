(Görüntülü) Otomobilin motor bölümüne giren kedi, ciğeri görünce dışarı çıktı

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, mahalle muhtarı Ömer Kılıç, otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi, süt ve ciğer kullanarak dışarı çıkardı.



Cumhuriyet Mahallesi'nde tesisatçılık yapan Beyler Mahallesi Muhtarı Ömer Kılıç, 15 gün önce sokakta bulduğu 4 yavru kediyi sahiplendi ve işyerinde beslemeye başladı. Bu sabah beslediği kedilerden birinin olmadığını fark eden Kılıç, aramaya başladı. Kılıç, yavru kedinin park halindeki 27 SB 325 plakalı otomobilin motor kısmına girdiğini belirledi. Otomobilin sahibine ulaşarak kaputunu açan Ömer Kılıç, süt ve ciğer koyarak kedinin dışarı çıkmasını bekledi. Kedi bir süre sonra sit ve ciğeri fark edip dışarı çıktı. Ömer Kılıç, kediyi alarak, diğer yavruların yanına götürdü.



Ömer Kılıç, bakımını üstlendiği kedileri sahiplenmek isteyenlere verebileceğini ifade etti.

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