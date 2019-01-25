Karabük?te, yol ortasında bulunan yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki su kanalının duvarları arasında askıda kalan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, sabah saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi?nde meydana geldi. Faruk Akgül idaresindeki 78 AAD 813 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı. Yaklaşık 1,5 metrelik su kanalı duvarlarlarının arasında askıda kalan otomobilin sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı. Sürücü Akgül, gelen polise buz tutan yolda otomobilini kaydırması sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptığını söyledi.
(Görüntülü) Otomobil su kanalında askıda kaldı
Karabük?te, yol ortasında bulunan yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki su kanalının duvarları arasında askıda kalan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza, sabah saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi?nde...
Karabük?te, yol ortasında bulunan yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki su kanalının duvarları arasında askıda kalan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.