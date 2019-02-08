(Görüntülü) Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı 1 ölü, 9 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, otomobil ile karşı yönden gelen öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Kandıra Yolu Sucuali Sapağı mevkiinde meydana geldi. Ceyhun Çapar idaresindeki 34 PE 1066 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İzmit istikametine giden Şaban Taşdemir idaresindeki 41 P 5466 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Minibüs ile otomobil çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışan sürücü Şaban Taşdemir ile kapıların kapalı kalması sonucu mahsur kalan öğrencileri araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada sağlık ekipleri de otomobil sürücüsü Ceyhun Çapar'ı ambulansa alarak ilk müdahalede bulundu. Otomobil sürücüsü Çeyhun Çapar ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetti. Servis sürücüsü Şaban Taşdemir ve araçtaki 8 öğrenci ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.