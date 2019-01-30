(Görüntülü) Oto yıkamacı, ayarlanabilir ayakla araçları daha iyi yıkıyor

TOKAT'ın Zile ilçesinde oto yıkama dükkanı işleten Tayfun Eryılmaz (38), araçların üst kısımlarının iyi yıkanmadığı şikayetleri üzerine, ayarlanabilir ayak aldı. Bu ayak yardımı ile araçları yıkayan Eryılmaz, ilgi görmeye başladı.Zile ilçe merkezinde yaşayan Tayfun Eryılmaz, bir yıl önce oto yıkama dükkanı açtı. Bir süre sonra minibüs tarzı araçların sahiplerinden araçlarının üst kısımlarının iyi yıkanmadığına yönelik şikayetler almaya başladı. Bunun üzerine Eryılmaz, internetten araştırma yapıp, ayarlanabilir ayak aldı. Eryılmaz, boyu yüksek araçları, ayarlanabilir ayak takarak yıkamaya başladı. Bu yöntem ilçede ilgi çekti.Gelen şikayetler nedeniyle böyle bir yönteme başvurduğunu anlatan Tayfun Eryılmaz, "Yüksek olan araçlarda tavan kısmının düzgün temizlenmediğini söylediler. Bunun üzerine ne yapabilirim diye düşündüm. Hakikaten araçlar boy seviyesinin üzerinde olduğu için bu ayakları bulduk. Bu ayaklar sayesinde yüksek olan araçların tavanlarını çok rahat bir şekilde temizleyebiliyoruz. Aynı zamanda oto kuaförü, pasta cila yaparken bu ayaklardan yardım alıyoruz'' dedi.'İZLEMEK İÇİN ARAÇLARINI GETİRİYORLAR'Ayakların üzerinde yürümenin zor olduğunu söylen Eryılmaz, "Aracını yıkatmaya getiren müşteriler ayakları ilginç buluyor. Bunu izlemek için araçlarını yıkamaya getiren var. Kullanırken iki üç defa sendeleyip düştüm. Önce duvardan ya da herhangi bir şeyden tutunarak yürümeyi öğrenmek gerekiyor" diye konuştu.​Müşterilerden Mustafa Sadık ise, "Buraya geldik, gördük. Çok enteresan, çok da ilgi çekici. Hizmetten memnunuz" dedi.



