(Görüntülü) Osmangazi'de eski Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonunda yangın

(Görüntülü) Osmangazi'de eski Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonunda yangın

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