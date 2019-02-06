(Görüntülü) Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kiraz ilçesinde sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve kooperatif üyeleri ile bir araya geldi, burada 31 Mart yerel seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. AK Parti için oy isteyen Bakan Pakdemirli, yapacakları projelere de değinerek, Süs bitkisi yetiştiricileri için projeler var. Mevcut orman fidanlıklarından ihtiyaç fazlası olanları özel fidanlık sahiplerine kiraya veriyoruz. Bunun yanında, ormanlık alanlarda süs bitkilerinin de yetiştirilebileceği özel orman fidanlığı kurulmasına izin verilmesini sağlayacağız dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kiraz'da sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve kooperatif üyeleri ile bir araya geldi. Burada katılımcılara seslenen Bekir Pakdemirli, Kiraz'ın Suludere Mahallesi'nde yeraltı barajı projesi ile ilgili çalışma yapacaklarını belirtti. Yine Kiraz'da veterinerlik fakültesi kurulduğunu hatırlatan Pakdemirli, Evlatlarımızın artık Kiraz'dan göç etmeyecek. Devletimiz çok büyük. Kiraz gibi bir yerde bile artık üniversitemiz var dedi.

Konuşmasının devamında sözü, cumhurbaşkanlığı sistemine getiren Pakdemirli, 90'lı yılları kayıp olarak görmek lazım. 2000'li yıllardan itibaren AK Parti tek başına iktidara geldi ve 16 yıldır da iktidarda dedi. 31 Mart yerel seçimlerine dair de konuşan Bakan Pakdemirli, Bu seçim ister istemez, vatandaş tarafından teveccüh edilen başkanlık sisteminin bir tasdiki, bir noter onaylaması gibi, bu sistemin devamı veya devamı değil yönünde bir onaylamanız olacak. Bu belediye seçimlerinin iki önemli unsuru var. AK Parti belediyeciliğinin devamını istiyorsanız, AK Parti'ye vereceksiniz. Bir de parlamenter sisteminin tekrar konuşulmaması, Başkanlık sisteminin devamı ve bu sitemin daha da oturması anlamında hükümete, devlete destek olacaksınız dedi. Bakan Pakdemirli, Çocuklarımızın geleceği için, gönlünüzdeki parti ne olursa olsun AK Parti'ye desteklerinizi istiyorum diye konuştu.

'195 MİLYON LİRA HİBE VERDİK'

Konuşmasında tarıma da değinen Bakan Pakdemirli, Türkiye dünyada tarımsal hasılada 7'inci sırada. Hani ilk ona girmeye çalıyoruz ya? Süt sığırında Avrupa'da birinci sıradayız. Destekleri 8 misli arttırdık. Bu yıl 16.1 milyar TL desteğimiz olacak. Orman varlığımızı arttıran nadir ülkelerden biriyiz. Kiraz'a son 16 yılda tarım ve hayvancılık alanında 195 milyon lira hibe verdik. Kiraz'ın tarımsal hasılası 772 milyon TL'ye gelmiş dedi.

SÜS BİTKİSİ MÜJDESİ

Üzerinde çalıştıkları projelerin olduğunu söyleyen Pakdemirli, Seracılık ile ilgili çok ciddi bir hibe projesi başlatmak üzereyiz. Kış zamanında özellikle sebze ve meyve fiyatları gündemimizi kaplıyor. Biz burada seracılık alanını arttırabilirsek, gerekli tedariki sağlayabilirsek, fiyat probleminden inşallah çıkartacağız. Süs bitkisi yetiştiricileri için de projeler var. Mevcut orman fidanlıklarından ihtiyaç fazlası olanları özel fidanlık sahiplerine kiraya veriyoruz. Bunun yanında, ormanlık alanlarda süs bitkilerinin de yetiştirilebileceği özel orman fidanlığı kurulmasına izin verilmesini sağlayacağız. Hayvancılığın geliştirilmesine ormanların katkısının arttırılması için orman alanlarında otlatmaya açılan alanları arttırarak yüzde 53'e çıkartıyoruz. Ayrıca ormanlık alandan geçen enerji nakil hatları ile yangın emniyet yol ve şeritlerinde yem bitkisi yetiştirilerek hayvancılık yapan vatandaşlarımızın ücretsiz olarak faydalanması sayesinde de yem maliyetleri düşürülecek, hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağız. Bölgemizde ormanlık alanlarda yetişen yabani zeytinleri aşılayıp üç yıl bakımını yaptıktan sonra orada yaşayan köylülerimize eşit bir şekilde ücretsiz olarak dağıtıp 49 yıllığına ürününü kendilerinin toplamasına izin vereceğiz diye konuştu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da yaptığı konuşmada, İzmir'in son günlerde çok fazla yağış aldığını ve yapılan yatırımlar sonucu, yağışların berekete dönüştüğünü belirtti.

Kiraz Belediye Başkanı AK Parti'li Saliha Özçınar da, ilçeyi hayvancılık üssü haline getirmek istediklerini söyledi.