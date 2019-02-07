(Görüntülü) Ordudan ayrılan astronom yüzbaşı, gıda firmalarına manda sütü üretiyor

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), () - İSTANBUL Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 12 yıl sözleşmeli hizmet veren Berkay Yağcı (42), yüzbaşı rütbesindeyken kendi isteğiyle ordudan ayrılarak memleketi Bursa'nın İznik ilçesine yerleşti. Babasının manda çiftliğini devralan Yağcı, ürettikleri manda sütünü büyük gıda firmalarına satıyor.



İznik'te babası Feridun Yağcı'nın manda çiftliğini devralan Berkay Yağcı, manda sütü üretimi sektörüne atıldı. Kapasitesini daha da artıran Yağcı, 4 yıl içerisinde İstanbul’daki gıda üretimi yapan holdinglere manda sütü ve yoğurt tedarik etmeye başladı. 2000 yılında, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden 'astronom' unvanıyla mezun olduğunu söyleyen Berkay Yağcı, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli kontrol subayı olarak 12 yıl hizmet ettiğini ve ticarete atılmak için yüzbaşı iken ordudan ayrıldığını anlattı.



'MANDA SÜTÜ PAZARLIYORUM'



Berkay Yağcı, “5 yıl önce hava kuvvetlerinden ayrıldım. Babamın 2001 yılında kurduğu manda çiftliği serüvenine ben de dahil oldum. Yaklaşık 4 yıldır İstanbul’un büyük gıda firmalarına manda sütü sağlamaktayız. Onlar da manda sütünü sütlü tatlıya çevirerek müşterilerine arz ediyorlar” dedi.



MANDA SÜTÜNÜN FAYDALARI



Yüzbaşı Berkay Yağcı’nın babası Feridun Yağcı ise, “2001 yılından bu yana manda sektöründeyim. Devlet desteği ile çiftlik kurdum, makineler ile manda sütü sağmaya başladık. Manda bağışıklık sistemi güçlü bir hayvandır. Sütünde de bu enzimler mevcuttur. Özellikle bronşit ve astıma çok büyük faydası vardır. İnsanlarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi tüm hastalıklara karşı da direnç sağlıyor” diye konuştu.