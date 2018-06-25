(Görüntülü) ORDU'DA AK PARTİLİLER VE MHP'LİLER SEÇİMİ HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLADI

(Görüntülü) ORDU'DA AK PARTİLİLER VE MHP'LİLER SEÇİMİ HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLADI

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