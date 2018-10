(Görüntülü) Ömürlerini engelli çocuklarına adadılar

İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-) KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yaşayan Fazilet Doğan (40) ve eşi İsmail Doğan (49), ömürlerini doğuştan engelli olan 2 çocuğuna adadı. Doğan çifti, engelli çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürdüklerini söyledi. Andırın'ın Tufanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Fazilet ve İsmail Doğan çifti, doğuştan engelli olan oğulları Emre Doğan (24) ve Tayyip Doğan'ın (19) 24 yıldır eli ayağı oldu. Çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve onlarla çok mutlu olduğunu belirten Fazilet Doğan, engelli çocuklara bakmanın zor olsa da onlara bakmaktan keyif aldığını söyledi. Anne Doğan, Engelli iki çocuğum var, ama onlarla çok mutluyum. Tabii ki çocuklara bakmak zor ama onlar benim canım ciğerim. İlk zamanlar çok zorlanmıştım çünkü bir hastaneye gidiyoruz saatlerce bekliyorduk. Ancak şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ben çocuğumun birinin adını Tayyip koymuştum, o zamanlar Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanı idi. Türkiye'de bu kolaylıkları bize sağladığı için çok memnunum. Sözler bitti sükut gerek, sol yanım rahat. Neden derseniz çocuğumda Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyorum. Engelli evlatları olan ailelere de sesleniyorum yeter ki onlara sevgi ile yaklaşın inanın hiçbir şey zor değil diye konuştu. Baba İsmail Doğan ise İlk zamanlar hastanelerde çok problem yaşıyorduk ama şimdi çok şükür onlar atlatıldı. Çocuklarımızın mutluluğu için her şeyi yapmaya çalışıyoruz dedi. Çocukların Anneannesi Hürü Kürtül ise 'Her şeyimiz' dediği torunlarını çok sevdiğini ve onlar için her şeye katlanacaklarını söyledi.