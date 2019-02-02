(Görüntülü) Omurilik travmalarını elektronik ortamda test edecek cihaz üretti

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Gökhan Eyici, tez çalışması kapsamında omurilik travma test cihazı üretti. Cihaz sayesinde omurilik travması olan kişilerde şu ana kadar yapılandan 15 kat daha detaylı bir sonuç verecek ve hastaların tedavisinde yardımcı olacak. Şu anda test aşamasında olan cihaz klasik yöntemlerden farklı bir sonuç veriyor ve fareler üzerinde yapılan testlerin ardından cihaz insanlar üzerinde de kullanılmaya başlayacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Gökhan Eyici'nin tez çalışması kapsamında geliştirdiği cihazla omurilik travma testleri artık elektronik olarak uygulanacak. Bilye bırakılarak ve mandal sıkıştırma yöntemiyle farelerin omuriliklerinde travma oluşturduktan sonra bu cihaz ile laboratuvarda testler gerçekleştirilecek. Farelerde yapılan omurilik travma testlerine tıbbi, cerrahi ve ilaçla müdahale yapılacak, bu yaranın iyileşme yöntemleri geliştirilecek. Daha sonra bu uygulamayla geliştirilen yöntemler trafik kazası geçiren ya da farklı şekilde omuriliği hasar görmüş insanlar üzerinde uygulanarak tedavi çözümlerine kısa yoldan ulaşılacak. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ'NDE KULLANIMA BAŞLANDI Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan bu cihazın Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde kullanıma başlandı. Cihaz, elektronik ve özel yazılımı sayesinde yapılan travma test verilerini bilgisayar hafızasında saklayabiliyor. Bu veriler omuriliklerine hasar alan hastaların tedavilerinde kullanılacak. 'BU CİHAZA UZUN ZAMANDIR İHTİYAÇ VARDI' Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz bu cihazın ülke genelinde ihtiyaç duyulan bir cihaz olduğunu ifade ederek, "Omurilik travmaları hem ülkemizde hem dünyada çok ciddi derecede sıkıntılı bir durumdur. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de trafik kazalarıdır. Ülkemiz de trafik kazaları maalesef yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bu kazaların sonucunda ise çok ciddi omurga kırıkları ve omurilik felçleri meydana çıkıyor. Bu travmalar sonucunda da hastalarımızın ne yazık ki bir kısmını kaybedebiliyoruz. Bir kısmı da tekerlekli sandalyelere mahkum kalıyor. Bizler de uzun yıllardır, 'Bu travmaları tedavi döneminde nasıl en ağrısız şekilde atlatabiliriz' konusunda ilaçlar elde etmekle uğraşıyoruz. Bu cihazın yapılmasının nedeni tam olarak insanda oluşan omurilik travmasını deney farelerinde oluşturabilmektir. Çünkü tam olarak o yöntemi taklit edebilirsek, farelerde ettiğimiz deneysel sonuçları, insana taşıyabilmek ve insandaki omurilik felçlerini azaltabilmek ya da yok edebilmek konusunda çalışmalarımız çok daha başarılı olacaktır. Daha önceden yaptığımız yöntemlerle tam olacak sonuç alamıyorduk. Böyle bir cihaza uzun zamandır ihtiyaç vardı. Bu cihaz bize bugüne kadar klasik yöntemlerle elde ettiğimiz sonuçlardan 15 kat daha ayrıntılı sonuçlar veriyor. İnsanların omuriliklerindeki felçlerinin tedavilerinde bu deneysel omurilik travma cihazının ciddi bir katkısı olacaktır. Bu Türkiye'de ilk cihazdır. Yurtdışında bunun gibi elektrikli sistem değil de büyük tüplerle çalışan büyük cihazlar var. Ama onlarda da birçok parametre kontrol edilemiyor" dedi. "BAŞARILI BİR SONUCA ULAŞMAYI BAŞARDIK" 300 TL'ye mal edilen cihazın çalışma şekli ve özellikleri hakkında bilgi aktaran yüksek lisans öğrencisi Gökhan Eyici ise şunları söyledi: "Cihaz dört farklı modda çalışabilen, dört farklı uca sahip, tekrarlı travma testi oluşturabiliyor. Aynı zamanda gram cinsinden kuvveti uygulayabiliyorsunuz. 1000 grama kadar ayrı ayrı kuvvetlerde uygulayabiliyorsunuz. Tekrar sayısını belirleyebiliyoruz. Bunun dışında süreyi de belirleyebiliyoruz. Süre bazında da değişik sürelerde, değişik uçlarla yine aynı şekilde travma oluşturabiliyoruz. Dört dönem boyunca bunun üzerinde çalıştık. Farklı farklı tasarımlar oluşturduk ve içinden en sonunda bu yaptığınız travma test cihazın başarılı bir sonuca ulaşmayı başardık."

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