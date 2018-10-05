Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL
Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından öldürülmesinin ardından hekimler, sendikalar ve STK'ların katılımıyla İstanbul'da "Sessiz-Siyah Çığlık Yürüyüşü" yapılıyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde toplanan grup, il sağlık müdürlüğüne yürüyor.
(Görüntülü) ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN "SİYAH ÇIĞLIK YÜRÜYÜŞÜ" (2)
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından öldürülmesinin ardından hekimler, sendikalar ve STK'ların katılımıyla İstanbul'da "Sessiz-Siyah Çığlık Yürüyüşü" yapılıyor....
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL
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