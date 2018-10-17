Erhan TEKTEN-Hasan YILDIRIM-Harun UYANIK\İSTANBUL,() Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri, Başkonsolosluk konutuna geldi. Saat 16.35 sıralarında gelen ekipler, araç ve gereçlerini alarak içeri girdi.
(Görüntülü) Olay yeri inceleme ekipleri konsolosluk konutuna geldi (1)
Erhan TEKTEN-Hasan YILDIRIM-Harun UYANIK\İSTANBUL,() Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri,...
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