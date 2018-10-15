(Görüntülü) OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ SUUDİ KONSOLOSLUĞUNA GELDİ (aktüel görüntü 2)

(Görüntülü) OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ SUUDİ KONSOLOSLUĞUNA GELDİ (aktüel görüntü 2)

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