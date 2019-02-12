(Görüntülü) Okul servisinden inen çocuğa otomobil çarptı

Karabük?te, okul servisinden inip karşıya geçmek isteyen 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi?nde meydana geldi. Yol kenarında duran servis aracından inerek yolun karşısına tek başına geçmek isteyen B.K?ya, Z.T(24) idaresindeki 78 AAC 078 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan B.K. yaralandı. Servis aracı ile otomobilin sürücüsü Z.T. ve çevredekiler küçük çocuğun yardımına koştu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.