(Görüntülü) Oğuz Gündoğdu'dan Atatürk Havalimanı için 'toplanma alanı önerisi'

JEOFİZİK uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara Denizi'nde 3 yıldan bu yana görülen bazı belirtilerin Kuzey Anadolu Fay hattındaki gerilmenin arttığını gösterdiğini söyledi. Gündoğdu, önümüzdeki aylarda taşınması planlanan Atatürk Havalimanı bölgesinin olası afette 'Toplanma alanı' yapılması gerektiğini savundu. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen olası afete hazırlık toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Halen Bakırköy Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Mag-Der) Başkanlığı'nı yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, muhabirinin sorularını yanıtlarken, Marmara Denizi'nde 3 yıldan bu yana görülen bazı belirtilerin giderek arttığını söyledi. Dr. Gündoğdu, geçen 30 Kasım'da Yalova'daki Çınarcık'ta (Esenköy) kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından zaman zaman görülen sarsıntıların Kuzey Anadolu Fayı'nın gerilmesi sonucu meydana geldiğini ifade ederek, "Bunlar, Saroz Körfezi'nden başlayan depremler. Avcılar önünde son günlerde de birkaç deprem oldu. Ayrıca, Silivri açıklarında oldu. Bütün bunlara baktığımızda bir gerilme kuvvetinin olduğunu görüyoruz. Bu da tabii bizi tedirgin ediyor" dedi. Dr. Gündoğdu. Türkiye'de 'Toplanma alanı' kavramının yanlış tanımlandığını savunurken de, şöyle konuştu: "Depremin hemen ardından çıkılan yeşil alana 'Toplanma alanı' diyorlar. Oysa; esas toplanma alanı; elektriği, suyu vs. olan depremden sonra bayağı uzun süre kalınacağını var sayılarak hazırlanan yerlerdir. İstanbul için en uygun toplanma alanı taşınacak Atatürk Havalimanı'nın olduğu yerdi. Orası büyük bir boş alan. Esas toplanma alanının öyle bir yer olması lazım" Oğuz Gündoğdu, İzmir'de son depremlerin tahmin edilen yer sarsıntıları olduğunu ifade ederken, "Bu depremlerden fazla korkulmaz ama Ege ve Akdeniz'in geçmişine baktığımızda bayağı korkutucu büyük depremleri var" diye konuştu. Gündoğdu, Antalya'yı vuran hortumların küresel ısınmadan kaynaklanan doğa olayları olduğunu, bunların deprem ile ilgisi olmadığını ekledi. Gündoğdu, toplantıda olası afette halkın yardımına ilk koşacak etkili gücün askerler olduğunu, bunun yanı sıra mahalle halkının birbirine yardıma koşacağını vurguladı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×