(Görüntülü) Öğretmenlerden 'akapella' müzik

Samsun'da çoğunluğu müzik öğretmenlerinden oluşan 'VocaVoice' isimli müzik grubu üyeleri, enstrüman yerine kendi seslerini kullanarak 'akapella' müzik yapıyor. Sadece insan sesi kullanılarak oluşturulan ritimlerle şarkılar söyleyen koro, Türkiye genelinde çeşitli illerde de konserler veriyor.

Samsun'da 2008 yılında bir araya gelen müzik öğretmenleri, eğitim fakültesi müzik öğretmenliği bölümü öğrencileri ile iki mühendis, 'VocaVoice' isimli müzik grubu kurdu. Mesai saatleri sonunda ve okul çıkışlarında bir araya gelen koro üyeleri, akapella müzik yapıyor. Sadece insan sesi kullanılarak oluşturulan ritimlerle şarkılar söyleyen koro, Türkiye genelinde çeşitli illerde ve yurt dışında düzenlenen organizasyonlarda konserler vermeye başladı. 22 üyeden oluşan koro, yerli ve yabancı şarkıları, türküleri akapella olarak seslendiriyor.

'BU ŞEKİLDE MÜZİK YAPMAK KOLAY DEĞİL'

Koro Şefi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bilgen Özcan Coşkunsoy, sadece insan sesi ile popüler, klasik, caz, latin, geleneksel etnik her türlü müziği söyleyen bir grup olduklarını belirterek "Bu müzikleri akapella yani enstrüman olmadan yapıyoruz. Tabu bu şekilde müzik yapmak kolay değil. Özellikle akapella müzikte sadece insan sesini enstrüman olarak kullandığı için bir kere sağlıklı bir sese sahip olunması gerekir. Siz başka bir notadan şarkıyı seslendirirken yanınızdaki diğer koro üyesi başka bir tondan şarkıyı seslendiriyor. Aslında bir orkestra ve bu orkestrada sizler her biriniz birer enstrümanist hem de solistiniz" dedi.

'ÇOK KEYİFLİ'

Koro üyesi olan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli müzik öğretmeni Ayça Özgün, 22 üyesi bulunan koronun birçok dilde şarkılar seslendirdiğini belirterek "2008 yılında kurulan korumuz ile akapella olarak şarkılar seslendiriyoruz. Hem şarkıyı söyleyip hem de enstrümanların seslerini çıkararak akapella müzik yapmış oluyoruz. Bu çok zor bir çalışma koromuz müzik öğretmenleri, eğitim fakültesi müzik öğretmenliği bölümü öğrencileri ile iki mühendisten oluşuyor. Bizim öğretmenlik dışında müzik yaparak vakit geçirebilmemiz için böyle bir koroya ihtiyacımız vardı. Benim için akapella müzik yapmak çok keyifli. Herkes tek başına şarkı söyleyebilir, enstrüman çalabilir ama bizim burada yaptığımız bireysellikten çok farklı. Biz burada bir arada müzik yapıyoruz ve çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.