(Görüntülü) Öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi 2 ölü, 16 yaralı - Öğrencilerle Röportajlar

(Görüntülü) Öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi 2 ölü, 16 yaralı - Öğrencilerle Röportajlar

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