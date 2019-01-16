Aksaray'da kar yağışını nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler, tepelik bölgeden poşetle kayarak, tatilin keyfini yaşadı.
Kentte yoğun kar yağışı olumsuz etkiledi. Aksaray Valliği tarafından eğitime bir gün ara verildi. Okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler, tepelik bölgeye giderek altlarına koydukları poşetle kayarak keyifli anlar yaşadı.
(Görüntülü) Öğrencilerin karda kayak keyfi
Aksaray'da kar yağışını nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler, tepelik bölgeden poşetle kayarak, tatilin keyfini yaşadı. Kentte yoğun kar yağışı olumsuz etkiledi. Aksaray Valliği tarafından eğitime bir gün...
Aksaray'da kar yağışını nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler, tepelik bölgeden poşetle kayarak, tatilin keyfini yaşadı.
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