(Görüntülü) ÖĞRENCİLERİN GEÇTİĞİ KÖPRÜ SUYUN DEBİSİNE DAYANAMAYARAK YIKILDI-1 (YENİDEN)

(Görüntülü) ÖĞRENCİLERİN GEÇTİĞİ KÖPRÜ SUYUN DEBİSİNE DAYANAMAYARAK YIKILDI-1 (YENİDEN)

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