(Görüntülü) Öğrenciler ördükleri fileleri pazarda dağıttı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'sıfır atık' projesi kapsamında Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ipler ile ördükleri fileleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencileri edebiyat öğretmenleri Hatice Erdal öncülüğünde 'sıfır atık' projesine destek amaçlı çalışma başlattı. Çalışma kapsamında okulun öğrencileri Aleyna Kayutürk'ün velisi Yasemin Koyutürk'den pazar filesi örmesini öğrendi. Boş zamanlarında 150'nin üzerinde pazar filesi ören öğrenciler, Çakır Mahallesi'nde kurulan semt pazarına stant açtı. Açılan standa üzerinde Türkiye haritası bulunan ve 'Yavuz Selim ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Filedir Bizim Dostumuz'. Bırak poşeti doğa olsun dostunuz. Yurdumu seviyorum doğayı koruyorum. Sıfır atık projesi. Alışverişi fileye emanet et, poşette var ihanet' yazan dövizler açtı.

Öğrenciler bu stantta ördükleri fileleri semt pazarında vatandaşlara ücretsiz dağıttı, poşetin doğaya olan zararlarını anlattı.

Proje sorumlusu 11'inci sınıf öğrencisi Melis Altunbaş, Projemiz okulumuzun edebiyat öğretmeni Hatice Erdal tarafından başlatıldı. Okulumuzun öğrencileri Aleyna Koyutürk'ün velisi Yasemin Koyutürk'ün yardımları ile çalışmalarımız başladı. Okulumuzda boş zamanlarımızda file örme yönünde eğitimler aldık. Boş zamanlarımızda filelerimizi yaptık. Daha sonra öğretmenlerimiz ile pazara çıkarak filelerimizi vatandaşlara dağıttık. Böylelikle hem onlar mutlu oldu hem biz mutlu olduk dedi.