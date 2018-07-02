(Görüntülü) Oğlu denizde kaybolan kalp hastası babanın endişeli bekleyişi

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () KARTAL açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kulaoğlu (27), ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen gözden kaybolmuş, arama çalışmaları dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılmıştı. Çalışmalar bu sabah saatlerinde tekrar başladı. Çalışmalara helikopter de katılıyor.





BABASI HASTANEDEN GELDİ





Kalp rahatsızlığından hastanede tedavi görmekteyken oğlunun denizde kaybolduğu haberini alarak yakınlarıyla olay yerine gelen babası Turgay Kulaoğlu, sahilde oğlunun bulunmasını bekliyor. Çocuğunun bir an evvel bulunmasını isteyen Turgay Kulaoğlu, “Dün 4'de haberim oldu. Saat 4'den beri buradayım. Milletimiz nerede, devletimiz nerede? Gelsin çocuğumu bulsun. Ben dayanamıyorum, kalp hastasıyım” dedi. Turgay Kulaoğlu, kontrol amacıyla yeniden hastaneye götürüldü.





Serkan Kulaoğlu'nun bir yakını da aramaların yetersiz olduğunu belirterek, “ insan kayboldu bir tane polis ekibi yok. Bu nasıl bir insanlık ya. Yardımınızı bekliyoruz. Olmaz böyle bir şey. Bir tane dalgıç var. Ne kadar ekip varsa buraya bekliyoruz. Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz. Olmaz böyle bir şey insanlık ölmüş” diye konuştu.





EŞİ İP ATMIŞTI



Dün öğle saatlerinde Serkan Kulaoğlu (27), eşi ve 2 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte kendisine ait tekneyle Kartal Sahil'den adaya gitmek üzere denize açıldı. Kartal açıklarında teknenin su aldığını fark eden Kuloğlu, iddiaya göre suya atladı. Su alan bölgeyi tespit etmeye çalışan Kuloğlu'nun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören eşi, kurtulması için ona doğru ip fırlattı. Eşinin tüm çabalarına rağmen Kulaoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Eşi yakınlarına haber verdi. Yakınları başka bir tekneyle gelerek kadını çocuğu ile birlikte kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi ve dalgıçlar geldi.





Dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmaları bu sabah saatlerinde tekrar başladı.