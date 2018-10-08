(Görüntülü) Obruğa tilki düştü

KONYA'nın Karapınar ilçesinde geçen ay oluşan 20 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğa tilki düştü. Tilkinin aç kalmaması için belediye tarafından obruğa tavuk eti atıldı. Tilkinin, gerekli ekipmanlar hazırlandıktan sonra kurtarılacağı belirtildi. Yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen ve yaklaşık 320 civarında irili- ufaklı obruğun bulunduğu Karapınar'da geçen ay yeni bir obruk oluşmuştu. İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Gaziosmanpaşa Mahallesi Sırnık mevkisinde, ortasından patika yol geçen iki mısır tarlasında oluşan 20 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğu dün görmeye gidenler, obruğun içindeki tilkiyi fark etti. Vatandaşlar yardım için belediye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen belediye ve AFAD ekipleri, ekipman yetersizliğinden dolayı obruğun içindeki tilkiyi kurtaramadı. Konya'dan istenen ekipmanla kurtulması planlanan tilkiye aç kalmaması için tavuk eti atıldı.

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