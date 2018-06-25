(Görüntülü) O taksinin şoförü meslekten men edildi

* İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Taksiciler Esnaf Odası olarak söz veriyoruz, bakanlığımız denetim yetkisini bize verirse 1 ay içerisinde bütün yanlış yapan taksicileri meslekten men ederiz, ihraç ederiz. Hiç kimse yanlış yapmaya da cesaret edemez" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL, Nişantaşı'nda bir kadın turisti taksisinden indiren şoför, İstanbul Taksiciler Odası girişimiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından meslekten men edildi. Nişantaşı'nda geçen hafta bir turist kadını aracından indiren ve çevreden gelen tepkiler nedeniyle olay yerinden uzaklaşan taksi şoförü meslekten men edildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın girişimiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürücünün şoförlük belgeleri iptal edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Taksi şoförü bir turist hanımefendiye yanlış yaptı. Biz bunları kabullenmiyoruz. Böyle yanlış yapan taksicileri meslek ihraç etmek zorundayız ve ediyoruz da" dedi. “BUNDAN SONRA İSTANBUL HALKINA EN İYİ HİZMETİ VERECEĞİZ" Eyüp Aksu, “Aracı bağladık, ruhsatı ve anahtarı burada. Biz UBER gibi korsan taşımacılıklarla mücadele ettik. Bundan sonra Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle kendimizi düzeltmeliyiz. Bundan sonra İstanbul halkına en iyi hizmeti vereceğiz. Fakat eğer şoförümüz veya taksi sahibi beyefendiler yanlış yaparlarsa araçlarını trafikten men ettireceğiz ve kesinlikle o şoför bir daha taksicilik yapamayacak, şoförlükten men edeceğiz" dedi. ARACI ÇAĞIRDIK Aksu, “Aracı çağırdık, trafikten men ettirdik. Bundan sonrada bu yanlışı yapan şoför takside çalışamayacak. Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız ortak projede Toplu Ulaşım Denetleme Sistemi (TUDES) takip sistemiyle elektronik ortamda bir çalışma yaptık. İstanbul halkımız sıkıntılarını, şikayetlerini bu sisteme ulaştıracaklar. Bu sistemde değerlendirme yapılacak, ceza puanı verilecek. 100 ceza puanı verilen şoför arkadaşımız kesinlikle toplu taşıma araçlarında ve taksilerde şoförlük yapamayacak" şeklinde konuştu. TACİZ İDDİASI Eyüp Aksu, söz konusunun taksinin plaka sahibiyle ilgili olarak ise taciz iddiaları olduğunu kaydederek, “Bu taksinin sahibi sürekli taciz olaylarıyla ilgili gündeme geldi. Bakanlığımıza yazı yazdık, suçlarını bildirdik ve bu aracın kesinlikle plakasının iptalini istedik. Fakat İçişleri Bakanlığımızdan gelen yazıda plaka iptalinin olmadığı belirtildi. Ben buradan devlet yetkililerimize, bakanlığımıza özellikle rica ediyorum ve sesleniyorum; İstanbul halkına yanlış yapan bir taksi sahibi veya şoför yanlışı yaptığı halde mesleğe devam ediyorsa bu sıkıntı. Meslekten kesinlikle bunları ihraç etmemiz lazım. İhraç edebilmemiz için de bakanlığımızın bize yetki vermesi lazım. Taksiciler Esnaf Odası olarak söz veriyoruz, bakanlığımız denetim yetkisini bize verirse 1 ay içerisinde bütün yanlış yapan taksicileri meslekten men ederiz, ihraç ederiz. Hiç kimse yanlış yapmaya da cesaret edemez" şeklinde konuştu. Aksu, taciz iddialarıyla ilgili olarak ise, “Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu, belediye ruhsatı olmadığından dolayı araç hakkında işlem yapıldı ama caydırıcı cezalar olmadı" dedi. TÜRSAB'TAN TEPKİ Bu arada Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)'da olaya tepki gösterdi. TÜRSAB'tan yapılan açıklamada, "23 Haziran Cumartesi tarihinde İstanbul Nişantaşı'nda bir taksicinin yabancı bir turiste gösterdiği tepkinin kabul edilemez olduğunu ve ortaya konan yakışıksız davranışı kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Türkiye bir turizm ülkesidir. Turistlerle doğrudan iletişim kuran tüm meslek sahiplerini bu bilinç ve sorumluluk çerçevesi içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz" denildi. Konunun takipçisi olunacağı belirtilen açıklamada, "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca söz konusu olayın sorumlusu olan kişiyle ilgili yasal işlem yapılması ve bu tür hadiselerin tekrar yaşanmaması için önlemlerin alınması gerektiğinin altını önemle çiziyoruz. Benzer hadiselerin tekrar etmemesi için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın da gerekli önlemleri almasını ve bu tür olaylarda hassasiyet gösterilmesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.