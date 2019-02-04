(Görüntülü) Nurdağı'nda yıldırım düşme anı görüntülendi

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, dün akşam etkili olan sağanak yağış sırasında dağlık alana yıldırım düşmesiyle görüntülendi. Karaburçlu Mahallesinde gök gürlemesiyle başlayan sağanak yağışla birlikte dağlık alana yıldırım...

(Görüntülü) Nurdağı'nda yıldırım düşme anı görüntülendi

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, dün akşam etkili olan sağanak yağış sırasında dağlık alana yıldırım düşmesiyle görüntülendi.
Karaburçlu Mahallesinde gök gürlemesiyle başlayan sağanak yağışla birlikte dağlık alana yıldırım düşmesi görüntülendi. Yıldırımın düşme anına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşım beğeni topladı.

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