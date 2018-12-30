(Görüntülü) Nemrut Dağı beyaza büründü

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, kar yağışı ile beyaza büründü. Dünya Kültür Mirası listesinde olan 2 bin 206 metre yükseklikteki dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan Nemrut Dağı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Zirvede kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'ndaki heykeller tamamen kara gömüldü.

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