(Görüntülü) Nemrut Dağı beyaza büründü
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, kar yağışı ile beyaza büründü. Dünya Kültür Mirası listesinde olan 2 bin 206 metre yükseklikteki dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan...
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, kar yağışı ile beyaza büründü. Dünya Kültür Mirası listesinde olan 2 bin 206 metre yükseklikteki dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan Nemrut Dağı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Zirvede kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'ndaki heykeller tamamen kara gömüldü.
YORUM EKLE