(Görüntülü) Nazlı Ilıcak'a Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası

Haber: Yüksel KOÇ Kamera: İstanbul Başka suçtan tutuklu gazeteci Nazlı Ilıcak, 23 Şubat 2016 tarihinde attığı twette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, "Sanığın suça eğilimli olumsuz kişiliğini" gerekçe göstererek Ilıcak'ın cezasında "İyil hal" indirimine gitmedi. Aynı gerekçeyle ceza ertelenmedi. Ilıcak savunmasında, iddia konusu tweette Cumhurbaşkanına katil demediğini, bu kelimeyi Öcalan için kullandığını söyledi. İstanbul Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, başka suçtan tutuklu bulunan gazeteci Nazlı Ilıcak, SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. Ilıcak'ın Avukatı Kemal Ertuğ Derin de duruşmaya katıldı. SUÇLAMA KONUSU KELİMEYİ ERDOĞAN İÇİN DEĞİL ÖCALAN İÇİN KULLANDIĞINI SÖYLEDİ Cezaevine girdikten sonra hesabının ele geçirildiğini söyleyen Ilıcak, "Söz konusu tweet benimle alakalıdır. Benim hakkımda Cumhurbaşkanına yönelik olarak açılmış hakaret davaları bulunmamaktadır. Benim tweetim daha önce de belirttiğim gibi başkasına cevap niteliğinde yazılmıştır. Ayrıca ben barış sürecine inanan bir kimseyim. Barış sürecinde Selahattin Demirtaş'a katil denmesi nedeniyle söz konusu tweeti attım. Asıl katil olanın Öcalan olduğunu belirttim. Ayrıca barış sürecini başlatan kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemek istedim. Benim durup dururken Cumhurbaşkanına katil demem mümkün değildir. Sıfat Öcalan'ın önündedir. Sadece devrik cümle kullanılmıştır. Devrik cümle düzeltildiğinde Öcalan'a katil dediğim anlaşılacaktır" dedi. 'SAYIN CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETMEDİM' Son sözü sorulan Ilıcak, "Beraatimi talep ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanına hakaret etmedim" dedi. Mahkeme, Ilıcak'ı, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası çarptırdı. 'SUÇA EĞİLİMLİ OLUMSUZ KİŞİLİĞİ' GEREKÇE GÖSTERİLEREK CEZADA 'İYİ HAL' İNDİRİMİNE GİDİLMEDİ Mahkeme, Ilıcak'ın suça eğilimli olumsuz kişiliğini gerekçe göstererek cezada iyi hal indirimine gitmedi. Mahkeme iyi hal indirimine ilişkin tutanağa şu cümleleri yazdı: "Sanığın suça eğilimli olumsuz kişiliği dikkate alındığında olumsuz kişilik özelliği değerlendirilerek hakkında TCK'nın 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına." Ilıcak'ın cezası yine "Suça eğilimli olumsuz kişiliği" gerekçe gösterilerek ertelenmedi. İDDİANAMEDEN Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, görevsizlik kararı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İddianamede, şüpheli Nazlı Ilıcak'ın 23 Şubat 2016 tarihinde attığı tweet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alenen hakaret ettiği savunuluyor. İddianamede, Ilıcak'ın, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.