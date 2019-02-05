Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul - UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman yaşamını yitirdi.
İş kadını Nazire Dedeman 70 yaşındaydı. Dedeman, bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu.
(Görüntülü) Nazire Dedeman hayatını kaybetti (1)
Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul - UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman yaşamını yitirdi. İş kadını Nazire Dedeman 70 yaşındaydı. Dedeman, bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu.
Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul - UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman yaşamını yitirdi.
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