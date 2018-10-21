(Görüntülü) Narkotik Eğitim TIR'ı Marmaris'te

MARMARİS'te, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı Narkotik Eğitim TIR'ı geldi. Gençler ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği TIR'da narkotik polisleri eğitim verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında özellikle öğrenci ve gençler için hazırladığı 'Narkotik Eğitim TIR'ı' Marmaris'e geldi. Kent merkezindeki Kordon Caddesi'nde öğle saatlerinde yerini alan TIR içerisinde özel olarak oluşturulan 42 metrekarelik alanda bulunan 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insana verdiği etkiler ayrıntılı şekilde gösterildi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Nartik Eğitim TIR'ında turistlere de İngilizce bilgilendirmede bulunuldu. Görevli narkotik polisleri uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucudan korunma yolları hakkında gelen ebeveynleri slayt göstererek bilgelendirdi ve uyardı. Ortaokul öğrencisi Melis Can, "Polis ağabeylerimize kafamıza takılan soruları sorduk ve bizleri çok iyi aydınlattılar. Bu TIR'ın özellikle turistik şehirlerde daha çok gelmesini istiyoruz" dedi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde görevli eğitmen polis memuru Yücel Salatan, "Bu TIR'ımız İstanbul'da öğrencilere bilgilendirmek için hazırlanmıştı. TIR'ın özelliklerini ve önemini öğrenen şehirlerden talep geldiğinde gidiyoruz. 14-25 yaş gençler için hazırlanmış TIR'ımız 3 yıldır yollarda. Uyuşturucu madde kullanmanın insan vücuduna verdiği zarar ve uyuşturucu maddeyi alıştırma yöntemleri ile ilgili 12 tane dokunmatik ekranda bilgilendirmeler bulunmakta. Uyuşturucu madde kullanımının sosyal boyutları, zararları, fizyolojik ve biyolojik zararlarını göstermeye çalışıyoruz" dedi. Narkotik Eğitim TIR'ı yarın saat 17.00'ye kadar açık kalacak. Hafta başında ilçe protokolü, lise öğrencileri ve kamu kurum kuruluş daire müdürleri belirlenen saatte ziyaret ederek bilgilendirme yapılacak.

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