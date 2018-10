(Görüntülü) Mustafa Sarıgül: Yeni Şişli için güzel bir yolculuğa çıkıyoruz 

Enver ALAS - Cemal YURTTAŞ İstanbul, - MART ayındaki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yeni Şişli için güzel bir yolculuğa çıkıyoruz" dedi.



Mustafa Sarıgül, Şişli Kent Konseyi tarafından Şişli'de bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Salonu dolduran destekçilerinin sevgi gösterileriyle karşılanan Sarıgül, toplantıda yaptığı konuşmada, önümüzdeki günlerde Şişli için yeni projelerini açıklayacaklarını söyledi. Sarıgül, "Yeni Şişli için güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni Şişli için heyecanlı, enerji dolu çıkıyoruz. Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Çoğu gitti azı kaldı. Bazılarının da gitme vakti geldi" dedi.



"Tam 54 aydır neler çektiğimi bir ben bilirim bir de Allahım bilir" diyen Mustafa Sarıgül, "Hayatta en zor şey arkadan hançerlenmektir. Hayatta en zor şey vefasızlıktır. Hayatta en zor şey bir kahvenin kırk yıl hatırını saymamaktır. Ama bu günler zor ve çetindi ama atlatacağız ve sabır denen o taşları da çatlatacağız" ifadelerini kullandı.





YENİDEN ADAY OLACAĞINI AÇIKLAYAN İNÖNÜ'YE BAŞARI DİLEDİ



Toplantının ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün de yeniden aday olacağını açıklamasıyla ilgili bir soruya yanıt verdi. Sarıgül, "Kendisine başarılar diliyorum. O takdir, Şişli halkının ve genel merkezindir. Ben, Şişli halkının en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Zaten meydanlar, o kararı en iyi şekilde söylüyor. Kararı ben ya da bir başka aday adayı veremez, onu tamamen Şişlili yurttaşlarım verir. Doğru karar vereceklerine, Şişli'nin ışığını yeniden yakacaklarına, yerel yönetimlerde Şişli modelinin tekrar şahlanacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.





"ADAYLARIN BİR AN ÖNCE AÇIKLANMASI LAZIM"



CHP'nin Şişli Belediye Başkan adayının kesin olarak ne zaman açıklanacağına dair bir soruya ise Sarıgül, "Muhtemelen Kasım ayının ortalarına doğru Türkiye'deki bütün adayların açıklanacağına inanıyorum. Adayların bir an önce açıklanması lazım. Adaylar bir an önce projelerini anlatsınlar, yurttaşlarımızla buluşsunlar. Artık İstanbul'un ilçeleri çok büyük. İlçeleri dolaşmak iki, üç aya sığmaz. Mümkün olan en kısa muhalefet partilerinin tamamı adaylarını açıklamalıdır" şeklinde yanıt verdi.