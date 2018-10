(Görüntülü) Müşkünaz nine, torununa melodika çalmayı öğretiyor

GÜMÜŞHANE’nin Köse ilçesinde oturan 80 yaşındaki Müşkünaz Cebel, gençlik yıllarında merak saldığı müzik aletlerine olan ilgisini sürdürüyor. Müşkünaz nine, 12 yaşındaki torununa melodika ve def çalmayı öğretiyor, müzik dersleri için yardımcı oluyor. 45 yıldır melodika çaldığını anlatan Cebel, "Ben bu müziğe yıllar önce merak saldım. Kendi imkânlarımla bu müziği öğrendim. Köyde kına gecelerinde yıllarca melodika çaldım. Şimdi ise torunuma bu müziği öğretiyorum" dedi. İlçede hayvancılık ve tarımla geçimini sağlayan Müşkünaz Cebel, 45 yıldır çaldığı melodikayı, şimdilerde ise torunu Ortaokul öğrencisi Mustafa Cebel'e öğretiyor. Hiçbir müzikal altyapısı bulunmayan ve yıllar önce merak salıp melodika çalmayı başaran 8 çocuk annesi Müşkünaz nine, kendisi gibi müzik aletlerine ilgi duyan torununun müzik derslerine de yardımcı oluyor. Müşkünaz nine, torununu melodikanın yanı sıra def çalabilmesi için de eğitiyor. 'HEM ÇALAR HEM SÖYLERDİK' Müziği sevdiğini anlatan Müşkünaz Cebel, "Ben bu müziğe yıllar önce merak saldım. Kendi imkânlarımla bu müziği öğrendim. Köyde kına gecelerinde yıllarca melodika çaldım. Şimdi ise torunuma bu müziği öğretiyorum. Sabah namaza kalkıyorum, namazı kılıyorum. İşlerimi yapıp, Kuran okuyorum. Evimizin önündeki bahçe işleriyle zaman geçiriyorum. Üstüme düşen işleri yapıyorum. Yıllar önce kaynımın kızları gelirdi, bende melodikayı, defi alır, hem çalar hem de söylerdim, onlar da oynardı. Evin işlerini yapar sonra hemen çalıp söylemeye başlardık. İşimiz gücümüz oynamaktı. Köyün düğünlerine giderdik. Bu tarz işlere hep ben giderdim. Kızlarıma torunlarıma da öğrettim. Sesim hiç durmazdı da, bu da benim bir kederim oldu. Biraz hasta olunca da eskisi gibi çalıp söyleyemez duruma geldim. Ellerim titriyor, sesim kısılıyor. Yaşlanmak ve geçirdiğim ameliyat sonrası eskisi gibi melodika çalamıyorum. Bu geleneğin torunlarımca yaşatılmasını sağlıyorum" dedi. YARIŞMADA BAŞARI ELDE ETTİ Babaannesinden melodika çalmayı öğrenen Mustafa Cebel de, “Babaannem bana bazı müzik konularında yardım etti. Bana bazı şarkıları, türküleri, melodikayı, mızıkayı öğretti. Babaannemin öğrettikleri müzik dersinde bana çok yararlı oldu. Hatta okulda müzik yarışması oldu bende yarışmada başarı elde ettim" diye konuştu. 'ANNEMİN AŞKI, EVLATLARI VE MÜZİKTİR' Müşkünaz Cebel'in oğlu Veysel Cebel ise annesinin kendisine ait besteleri dahi olduğunu belirterek, "Annemin aşkı, evlatları ve müziktir. Müzikle yatar müzikle kalkar. Aynı zamanda dini vecibelerini de yerine getirir. Biz 8 kardeşiz. Biz oyun oynarken bakardık annem yok, düğünde olurdu. Eve gelir bizi uyutur tekrar düğüne giderdi. Mahallede def, melodika çalardı. Elinde bir şey olmasa bile teneke, tepsi çalar, kısaca ne bulursa onu çalardı. Annemin kendine ait besteleri vardı. Yöresel bazı sanatçılar da bu besteleri kullanmışlardı" ifadesinde bulundu.

