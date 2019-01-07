(Görüntülü) Muş'ta okullar tatil

MUŞ'ta olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün için bir gün ara verildi. Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Muş merkez ve bağlı köyler ile ile bağlı tüm ilçe merkezleri ve ilçelere bağlı köylerde İl İdaresi Kanununu çerçevesinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime (1) gün süre ile ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiştir." Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı bildirildi.

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