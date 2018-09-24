(Görüntülü) Murat Nehri'nde kaybolan Sezer'in cansız bedenine ulaşıldı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, dün arkadaşlarıyla gittiği balık avı sırasında Murat Nehri'nde kaybolan Sezer Polat'ın (24), cesedi bulundu. Genç ilçesinde oturan ve dün öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte Murat Nehri'ne balık avına giden Sezer Polat'ın ortadan kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine bilgi verdi. Gece saatlerine kadar bölgede yapılan arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca, çalışmalara bugün sabah erken saatlerinde tekrar başlandı. AFAD, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı balık adamların destek verdiği arama çalışmaları sonucunda bugün saat 10.00 sıralarında Polat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Polat'ın cenazesi Bingöl Kadın ve Çocuk Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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