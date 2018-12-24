(Görüntülü) Müjdat Gezen adliyeye götürülüyor

Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İstanbul - HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Müjdat...

(Görüntülü) Müjdat Gezen adliyeye götürülüyor

Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İstanbul - HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Müjdat Gezen, ifadesi alınmak üzere  Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.

 

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