(Görüntülü) Muhtarlar Kaymakamlarının ilçede kalması için imza topladı

KAYSERİ’nin, Sarız ilçesinde muhtarlar geçici olarak Sivas’ın Doğanşar ilçesine atanan Kaymakamları Ahmet Solmaz'ın, yeniden ilçelerinde görevlendirilmesi için imza topladı. Muhtarlar, hazırladıkları dilekçelerine mühürlerini de bastı. Sarız İlçesinde Muhtarlar, İlçe Kaymakamının geçici görevle Sivas’a gönderilmesine tepki gösterdi. 26 Muhtar, Kaymakam Ahmet Solmaz’ın ilçelerinde kalması için imza topladı ve konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taşıyacaklarını söyledi. Muhtarlar, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Eğer Kaymakamımız giderse ilçemizdeki bütün çalışmalar yarım kalır, ilçemiz yetim kalır. Biz kaymakamımızın gitmemesini istiyoruz. Konuyu Cumhurbaşkanımıza kadar taşıyacağız. Kaymakam Ahmet Solmaz, ilçede yaptığı çalışmalarla hem muhtarların ve hem de vatandaşın takdirini toplamış durumda. Kaymakamımız göreve başladığında okullarda denetim yaptı. Bu denetimler sırasında yatılı bir okulda öğrencilerin yemeklerden memnun olmadıklarını belirtmeleri üzerine inceleme başlattı. Söz konusu okul müdürünü, İlçe Milli Eğitim Müdürünü görevden aldı." Diğer yandan Kayseri’de, Sarız Kaymakamı Solmaz’ın Sivas’ta görevlendirilmesi ile birlikte Kaymakamsız ilçe sayısı da 3’e yükseldi. Yeşilhisar ve Pınarbaşı ilçelerinde de bir süredir Kaymakamlık görevi vekaleten sürdürülüyor. Kaymakam Solmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise "Bir senedir burada görev yapmaktayım. Halkımızla sıcak ilişkiler kurduk. Biz görev süremizi burada tamamlamak isterdik ama Bakanlığımızın tasarrufu ile Sivas’ın Doğanşar Kaymakamlığı’na geçici görevlendirme ile gidiyoruz. Bakanlığımız bizi nereye uygun görürse biz orada görev yaparız. Yeni bir kararname çıkana kadar bir arkadaşımız buraya da vekaleten bakacak" dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×