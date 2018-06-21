(Görüntülü) Motosikletini dereye atınca herkesi telaşlandırdı

İsa ÇİÇEK ARİFİYE(Sakarya), () -SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, derede bulunan motosiklet AFAD ve polisi harekete geçirdi. AFAD sürücünün derede olduğunu düşünerek arama yaparken, dereden çıkarılan motosikletin şase numarasından sahibine ulaşıldı. Z.Ç. kızdığı için motosikletini dereye attığını söyledi. Bugün öğle saatlerinde, Arifiye Gölbaşı mevkiinde bulunan sazlık ve balçık olan deredeki motosikleti gören vatandaşlar polisi arayarak bilgilendirdi. Olay yerine polis ve Sakarya AFAD ekibi geldi. AFAD ekibi motosikleti dereden vinç ile çıkarırken, motosiklet sürücüsünün de olabileceği düşüncesi ile arama yaptı. Polis motosikletin şase numarasından yaptığı sorgulamada motosikletin plakası ve sahibini belirledi. Motosikletin, 57 yaşındaki Z.Ç.'ye ait olduğu belirlenerek, kayıtlardaki telefonu arandı. Z.Ç.'nin kendisinin iyi olduğunu ve motosikletini kızdığı için dereye attığını belirtmesi üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.