Adana'da seyir halindeki motosikletin sepetine bebek arabasındaki çocuklarını da koyarak yolculuk eden 8 kişilik aile, görenleri şaşkına çevirdi.
Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi?nde seyir halinde olan 01 MF 097 plakalı sepetli motosikletle yolculuk eden 8 kişilik aile, akan trafikte şaşkın bakışlara aldırmadan yollarına devam etti. Motosikletin sepet kısmına bebek arabasındaki çocuklarını da koyan ailenin o anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
(Görüntülü) Motosiklet sepetinde bebek arabasıyla tehlikeli yolculuk (Görüntü ekiyle yeniden)
Adana'da seyir halindeki motosikletin sepetine bebek arabasındaki çocuklarını da koyarak yolculuk eden 8 kişilik aile, görenleri şaşkına çevirdi. Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi?nde seyir halinde olan 01 MF 097 plakalı sepetli motosikletle...
Adana'da seyir halindeki motosikletin sepetine bebek arabasındaki çocuklarını da koyarak yolculuk eden 8 kişilik aile, görenleri şaşkına çevirdi.
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