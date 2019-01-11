(Görüntülü) Motoplex İstanbul açıldı

İSTANBUL, () - Motosiklet tutkunlarının buluşma ve eğitim noktası olarak geliştirilen, dünya üzerinde de toplamda 300?den fazla noktada bulunan Motoplex konsepti, Türkiye?de ilk kez İstanbul Kadıköy?de açıldı.

Piaggio Grup Markaları Vespa, Aprilia, Moto Guzzi ve Piaggio için özel olarak geliştirilen Motoplex İstanbul?un açılışına iş ve sanat dünyasının yanı sıra cemiyet hayatından da önemli isimler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Suzuki Türkiye ve Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan, "Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde güvenli motosiklet sürüş teknikleri sunacağımız Motoplex İstanbul, dostlarınızla, sevdiklerinizle buluşmak için sabırsızlanacağınız bir cazibe merkezi olacak. Tüm motosiklet tutkunlarını Motoplex İstanbul?a bekliyoruz" dedi.

Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi markalarının Türkiye Distribütörü Trend Motosiklet, motosiklet tutkunları için özel olarak tasarlanan Motoplex İstanbul?un kapılarını Kadıköy Koşuyolu?nda açtı. Suzuki Türkiye ve Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan?ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa; Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ile Piaggio Grup Başkan Yardımcısı Massimiliano Gerbi ve Piaggio Grubu?nun üst düzey yöneticilerinin yanı sıra; İlker Ayrık, Yosi Mizrahi, Yağmur Atacan gibi sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

VUSLAT DOĞAN SABANCI: ÇOK HEYECANLIYIZ,BÜYÜYECEĞİZ

Törenin açılışında konuşan Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, " Biz de çok heyecanlıyız. Markanın distribütörlüğünü 2016 yılında aldık. Türkiye'de ful servis hizmeti vererek büyüyeceğiz. Trafikte motosiklet çok önemli, can kurtarıcı. Genç nüfusla da motosiklet kullanımının çok artacağına inanıyoruz. Sürücüler kurallara dikkat etsin,bütün aksesuarları giysinler ve bilinçli olsunlar bir sıkıntı olmaz" dedi.

ÜMİT KARAARSLAN: KOMPLE HİZMET VERMEYE ÇALIŞIYORUZ

Etkinlikte düzenlenen kokteylin ardından açılış konuşmasını yapan Suzuki Türkiye ve Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan ise, "Motoplex Türkiye'de ilk, her yıl satış ve satış sonrası aktivitelerimizi geliştiriyoruz. Burası Pıaggıo'nun tüm ürünlerinin, hizmetlerinin gösterildiği ve tecrübe edinildiği bir mekan. Sadece motosikletler değil aksesuarlar da var, komple bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. İnsanların buluşacağı yer oluşturmayı hedefliyoruz. Bahçemizde eğitim alanı da mevcut, orada sürücülere güvenli sürüş teknikleri eğitimi de vereceğiz. Motorlu araç kullanımını, güvenli sürüşle birlikte artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Piaggio Grup Başkan Yardımcısı Massimiliano Gerbi de Motoplex?in Türkiye?deki ilk noktasının açılışı ile ilgili olarak ?Yaklaşık olarak 25 yıldır Türkiye?de faaliyet gösteriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye motosiklet pazarı, hem konumu hem de nüfus yapısı gereği halen gelişime oldukça açık. Geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla oranla satışları yüzde 20 oranında artıran Trend Motosiklet?i ise kutluyoruz. Avrupa?nın birçok noktasında yer alan Motoplex konseptinin Türkiye?deki ilk şubesi Motoplex İstanbul, motosiklet kültürünü ve eşsiz İtalyan tarzını yakından tanıma fırsatını yakalayabileceğiniz yepyeni bir yaşam konsepti? ifadelerini kullandı.