(Görüntülü) Modern İpek Yolu Dergisi bir yaşında

Selin GÜRSEL – Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, () - ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping’in tarihi İpek Yolu’nu canlandırmayı amaçlayan, Kuşak ve Yol inisiyatifi önerisinin 5’inci yılında, Modern İpek Yolu Dergisi’nin birinci yaşı kutlandı. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteğiyle Pera Müzesi’nde düzenlenen resepsiyonda ‘Başarının Yolu, Yabancılar için Çince Öğrenim’ kitap serisinin tanıtımı da yapıldı. Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Kuşak ve Yol inisiyatifinin Kırmızı Kedi Yayınevi ile olan işbirliği ile yeni bir boyut kazandığını belirtti. “TÜRKİYE’YE GELEN ÇİNLİ TURİST SAYISI HER GEÇEN YIL ARTIYOR” Başkonsolos Wei “Son yıllarda Çinli şirketler tarafından inşa edilen Ankara-İstanbul hızlı treni servise başladı. ICBC ve Huawei gibi Çin’in önde gelen markaları Türkiye’de çalışmaya başlayarak ekonomik ve ticari iş birliğimizin içeriğini daha da zenginleştirdi. Son yıllarda Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı da her geçen yıl artıyor” dedi. Ekonomik bağın yanı sıra kültür bağının da önemine değinen Başkonsolos Cui Wei, Türkiye’de üç üniversitede Konfüçyüs Fakültesi bulunduğunu, iki Anadolu lisesinde de Çince'nin ikinci yabancı dil olarak öğretildiğini belirtti. “Türk öğrencinin Çin diline ve kültürüne ilgilerini uyandırmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ‘Okumak yaşamaktır’ demiş. Kırmızı Kedi Yayınevi de son dönemlerde Modern İpek Yolu Dergisi gibi birçok kitap ve dergi yayınlayarak Çin kültürünü ve Kuşak Yolu inisiyatifini kapsamlı bir şekilde anlatıyor. İki halkın dostluğunu geliştirmek için önemli katkılarda bulunuyor” şeklinde konuştu. “İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KÜLTÜREL BAĞLARI GÜÇLENDİRMEYİ UMUYORUZ” Kuşak ve Yol inisiyatifinin Türkiye için çok büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Kırmızı Kedi Yayınevi Yöneticisi Haluk Hepkon, “Türkiye Çin’e bakıyor ve büyük fırsatlar görüyor. Biz de Kırmızı Kedi Yayınevi olarak bu fırsatları gördüğümüz için Çin Uluslararası Radyosu ile birlikte Modern İpek Yolu Dergisi’ni çıkartmaya başladık. Bu verimli iş birliği her geçen gün başarılarla taçlanmaktadır. ‘Başarının Yolu, Yabancılar için Çince Öğrenim’ kitap serisini Türk okurlarımıza sunuyoruz. Bu kitabın ve diğer tüm çalışmaların, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendireceğini umuyoruz” dedi. “İPEK YOLU’NUN GEÇMİŞİNİ, BUGÜNÜNÜ VE YARININI ELE ALAN BİR DERGİ” Çin Uluslararası Radyosu Haber Müdürü ve Modern İpek Yolu Dergisi’nin Yayın Yönetmeni Kamil Erdoğdu ise “Bir yıl önce Kırmızı Kedi Yayınevi ve Çin Uluslararası Radyosu İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması kapsamında, İpek Yolu’nun geçmişini, bugününü ve yarınını ele alan bir dergi çıkarmaya karar verdi. Ve bu işbirliği ile derginin bugün 5’inci sayısına ulaşan bir başarıya imza attılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Türkiye’deki liselerde Çince eğitimi veren öğretmenlere Başkolonsolos Wei ve Kırmızı Kedi Yayınevi Yöneticisi Haluk Hepkon tarafından Çince ders kitapları takdim edildi. Resepsiyon Guzheng (Çin Kanunu) dinletisi ile son buldu.