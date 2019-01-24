(Görüntülü) MKEK'de üretilen yerli 4 bin piyade tüfeği TSK'ya gönderildi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen yerli 4 bin piyade tüfeği,Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmek üzere 3 TIR'la yola çıktı. Silahların sevkiyatı öncesinde düzenlenen törende konuşan MKEK Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül, MPT 55' inanılmaz bir başarı hikayesidir. Çünkü bunlar tamamen kendi tasarımlarımızla ortaya çıkmış olan silahımızdır. Bunlar yüreklerine kadar işlenmiş bir başarı hikayesidir dedi.

MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası'ndaki törene MKEK Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül, Fabrika Müdürü Ali Gümüş, MKEK'da çalışan işçi ve memurlar katıldı. Törende konuşan Ali Gümüş, yılın ilk teslimatını gerçekleştirdiklerini söyledi. 4 bin adet milli piyade tüfeği 'MPT-55'i, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hazır hale getirdiklerini belirten Ali Gümüş, Bu vesile ile bu hizmette yer alan tüm arkadaşları tebrik ediyorum. 2018 yılını büyük bir performans ile kapattık. 2018 yılı içerisinde 58 bin silah üretmişiz, bu çalışmada bu azimde emeği olan işçi kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bugün askerimize bin 200'ü kısa, 2 bin 800'ü uzun namlulu toplam 4 bin 'MPT 55' silahımızı teslim etmenin haklı gururunu yaşıyoruz dedi.

'MPT 55 İNANILMAZ BAŞARI HİKAYESİDİR'

MKEK Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül de üretimde emeği geçen fabrika işçilerine teşekkür etti. Akgül, MPT 76' bizim başarı hikayemizdir, 'MPT 55' inanılmaz bir başarı hikayesidir. Çünkü bunlar tamamen kendi tasarımlarımızla ortaya çıkmış olan silahımızdır. Bunlar yüreklerine kadar işlenmiş bir başarı hikayesidir. 'MPT 55'i bir senede üretip envantere ekledik. Bu bizim için bir başarı hikayesidir. MKEK bunları yapar MKEK'nin görevi budur diye konuştu.

Konuşmaların ardından 4 bin piyade tüfeği yüklü 3 TIR fabrikadan yola çıktı.