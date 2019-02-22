(Görüntülü) Mısır'daki idamlara Diyarbakır'dan tepki

Mustazaflar Derneği Diyarbakır Şubesi üyeleri cuma namazı çıkışında, Mısır'da 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu tutuldukları iddiasıyla 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

Mısır'da 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu iddiasıyla idam edilen 9 kişi için Mustazaflar Derneği Diyarbakır Şubesi üyeleri protestoda bulundu. Sur ilçesinde Ulu Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası toplanan grup, idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kılarak, Türkçe ve Kürtçe, Mısır yönetimi aleyhine slogan attı.

Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şube yöneticisi Muzaffer Beber, yaptığı açıklamada şunları söyledi

Cemal Abdülnasır, Enver Sedat, Hüsnü Mübarek gibi çağın Mısır firavunlarının ardından yine bir darbeye iktidarı işgal eden Sisi, tıpkı selefleri gibi acımasızca İslam'ın bugünü ve yarınını hedef alarak Müslümanları katlediyor. Siyonizmin ve emperyalist ABD'nin üst akıl olarak yönlendirdiği İslam coğrafyasındaki kukla rejimlerin her gün yeni bir cinayet, yeni bir katliamla küresel küfrün siyasi ve ekonomik işgaline karşı direnen İslam gençliğini hedef alması tepkisiz kalınacak bir hadise değildir. Bu vahşete en yüksek perdeden tepki göstermek tüm Müslümanların itikadı mesuliyeti, aslı vazifesidir.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.