(Görüntülü) MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ BİNADAN DÜŞÜP ÖLEN ASKER TOPRAĞA VERİLDi

(Görüntülü) MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ BİNADAN DÜŞÜP ÖLEN ASKER TOPRAĞA VERİLDi

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