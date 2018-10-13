(Görüntülü) Minik Derin, destek bekliyor

ANTALYA'da doğduktan 8 saat sonra epilepsi nöbeti geçiren, 6 aylıkken sağ beyninin yarısı alınan Derin Çevik, anne ve babasının inanç ve umuduyla hayata tutunarak 4 yılı geride bıraktı. 'Hiçbir şeyi yalnız yapamaz' denilen, ancak pek çok şeyi başaran Derin'in ihtiyacı olan tek şey ise devletin sağladığı haftada iki gün 40'ar dakikalık eğitimin artırılması ve konuşma terapistine düzenli gidebilmesi.



İstanbul'da oturan reklam koordinatörü Emine Çevik ile muhasebeci Mehmet Çevik çiftinin kızları Derin Çevik'in kısa yaşamı, bir inanç ve umut hikayesi olarak yüreklere dokunuyor. 2014 yılında Antalya'da dünyaya gelen Derin'in beyninde, doğduktan 8 saat sonra 'kortikal displazi' (Beyin korteksindeki nöronların anormal erken gelişimi sonucu ortaya çıkan hastalık) tespit edildi. Bunun üzerine Çevik çifti kızlarının tedavisi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Her gün onlarca epilepsi nöbeti geçiren, 6 aylıkken ameliyatla sağ beyninin büyük bölümü çıkarılan Derin, anneyle babasının inanç ve umuduyla hayata tutundu. Anne ve babasının çabaları sonucu oturmaya, dönerek istediği noktaya gidebilmeye, yatarken oturur pozisyona gelebilmeye, kollarının altından tutulunca adım atmaya ve 'anne', 'baba', 'gel', 'abla', 'ağabey' gibi sınırlı sözcükleri söylemeye başlayan Derin, şimdi ise kendisine uzanacak bir destek eli bekliyor.



HAFTADA 2 GÜN 40'AR DAKİKALIK EĞİTİM YETERSİZ



Derin'in, devletin verdiği engelli raporuyla bir rehabilitasyon merkezinde haftada 2 gün 40'ar dakikalık eğitim aldığını belirten Emine Çevik, "Bu eğitim yeterli değil. Biz destekliyoruz ama tabii bizim verdiğimiz destekle bir kurumda alınan destek aynı değil" dedi. Rehabilitasyon merkezinde Derin'e yürüme odaklı eğitim verildiğini belirten anne Çevik, şunları söyledi:



"Derin'in ayrıca konuşma terapistine gitmesi, bireysel eğitim alması gerekiyor. Bire bir konuşma terapisinin 1 saatlik ücreti 300 TL. Biz kendi imkanlarımızla zaman zaman aldırıyoruz ancak maddi olarak yetersiz kalıyoruz. Normalde bu tip çocukların günde 4-5 saat eğitim alması gerekiyor. Bizim istediğimiz, devletin sağladığı bu eğitimin saatlerinin artırılması. İnanıyoruz ki bu çocuklar yeterli eğitim alabilseler daha iyi yerlere gelecekler."



BEYNİNİN NEREDEYSE YARISI YOK



Kızı için doktorların 'Hiçbir şeyi yalnız yapamaz' dediklerini anlatan Emine Çevik, şöyle devam etti:



"2015 yılında 9 saat süren ameliyatın sonunda Derin'in beyninin neredeyse yarısı artık yoktu. Ameliyatın ardından zorlu bir sürece girmiştik. İşimden ayrılmıştım. Zamanımın tamamını kızıma adamıştım. Ama asla umutsuzluğa kapılmadım. Fizyoterapi ve bizim çabalarımızla Derin'deki gelişmeleri görmek çok güzeldi. Derin bir hamur gibiydi, başını bile tutamıyordu. Gelişimi için yoğun çaba gösterdik. Derin'le birlikte anne- bebek danslarına katıldık. Derin bir anda sosyalleşmeye başladı. Hiç göz kontağı kurmazken bir anda ritim, hareketler ve benden aldığı güvenle mimikleriyle cevap vermeye başladı. Biz Derin'e olan inancımızı asla kaybetmedik."



KENDİSİNE SÖYLENENİ YAPABİLİYOR AMA CEVAP VEREMİYOR



4 yıllık çabaları sonucu kızındaki yüksek hipotonisinin (kas gevşekliği) ciddi derecede azaldığını anlatan Emine Çevik, "Sadece vücudunun sol kısmını tam olarak sağ kadar aktif kullanamıyor. Derin yalnız başına oturabiliyor, dönebiliyor, kısa süreli de olsa destekle ayakta durabiliyor, eline verilen küçük lokmaları ağzına götürüp yiyebiliyor, piyanonun tuşlarına dokunabiliyor, bizim söylediğimiz her şeyi yapabiliyor. Sadece konuşamadığı için bize cevap veremiyor ve kendisini ifade edemiyor. Derin'in algısı inanılmaz açık. Yeterli fizyoterapi ve destekle gelişmeye açık bir çocuk. Buna inanıyoruz. Sadece ona uzanacak bir desteğe, bir ele ihtiyacımız var. Lütfen sesimizi duysunlar" diye konuştu.



9 AYLIK MEHMET ASAF ABLASINA ÇOK İYİ GELDİ



Doktorunun "Derin'e bir kardeş iyi gelebilir" sözleri üzerine geçen şubat ayında Mehmet Asaf adını verdikleri çocuklarının dünyaya geldiğini belirten Emine Çevik, "Biz bir kardeş düşünmemiştik, çünkü tüm zamanımı Derin'e veriyordum. Ancak doktoru öyle söyleyince bir bebeğe daha karar verdik. Gerçekten Derin kardeşiyle birlikte daha iyi yol alıyor. Bizimle iletişimi daha iyileşti. Mehmet Asaf ablasına çok şey kattı" dedi.



Kardeşi hareket ederken, gülerken Derin'in onu çok dikkatle izlediğini anlatan anne Çevik, "Mehmet Asaf ise ablasının gözünün içine bakıyor. Yerde dururken dönerek ablasına gidiyor ve dizine yatıyor. Derin de kardeşini öpüyor. Biz bu gördüklerimize inanamıyoruz. O kadar güzel gelişmeler ki bunlar" diye konuştu.



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